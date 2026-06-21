Власти Германии хотят повысить пенсионный возраст до 70 лет к концу века. Об этом сообщает Bild со ссылкой на проект пенсионной реформы, которую сейчас разрабатывают эксперты правительства ФРГ.

Его должны представить к рассмотрению Кабмина уже 23 июня. По данным таблоида, в документ вошло постепенное повышение пенсионного возраста до 70 лет к 2090-м годам и отмена возможности выхода на полную пенсию в 63 года.

Согласно проекту, в Германии предлагается создать новую накопительную пенсионную систему, которая дополнит действующую модель обязательного пенсионного страхования. Финансирование этой системы будет осуществляться за счет дополнительных взносов в размере сначала 1% с последующим повышением до 2% от зарплаты (половину платит работодатель, половину — работник), инвестируемых через госфонд.

Комиссия также предлагает отменить большинство так называемых мини-работ (Minijob), не подлежащих пенсионному страхованию, и включить самозанятых и парламентариев в систему обязательного пенсионного страхования. Также будет введен «пенсионный тормоз», корректирующий ежегодное увеличение пенсии в зависимости от роста числа вкладчиков. Это должно замедлить будущие повышения взносов, но также и снизить ежегодный рост пенсий.

Сейчас в Германии продолжается постепенное повышение пенсионного возраста с 65 до 67 лет к началу 2030-х. При этом сохраняется возможность выйти на пенсию досрочно с 63 лет, для этого нужен стаж не менее 35 лет. Платить в пенсионный фонд обязаны только наемные работники. Размер взноса составляет 18.6%, половину платит работодатель. Госслужащие, самозанятые и некоторые другие категории от этого освобождены. В результате в пенсионную кассу платят лишь 79% всех работников. При этом граждане могут рассчитывать на пенсию уже после пяти лет уплаты взносов. Согласно соцопросам, 42% жителей не откладывают деньги на пенсию.