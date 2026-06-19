Президент США Дональд Трамп заявил, что спас Израиль от уничтожения.

«Если бы не Дональд Трамп, Израиль был бы уничтожен. Именно у нас есть оружие. Именно у нас есть все необходимое. Именно у нас есть бомбардировщики B-2 и так далее», — подчеркнул американский лидер.

Говоря об отношениях с Нетаньяху, Трамп сказал: «они хорошие, но нам приходится немного удерживать его в рамках здравого смысла».

Президент США охарактеризовал иранцев как очень умных людей.

«Иранцы – очень умные люди. Они бы уничтожили Израиль. Если бы не я, Израиль сегодня не существовал бы»», — заявил Трамп.