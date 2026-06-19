Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял в пятницу посла Малайзии в Азербайджане Ахмада Камризамила бин Мохда Рзу в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране.

Как сообщили в МИД, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития дружественных и партнёрских отношений между Азербайджаном и Малайзией. Стороны подчеркнули важность развития политического диалога, активизации взаимных визитов и контактов, расширения торгово-экономических связей, а также продвижения сотрудничества в сферах энергетики, образования, туризма, гуманитарной деятельности и культуры.

В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия Азербайджана и Малайзии в рамках международных организаций. Стороны с удовлетворением отметили эффективное сотрудничество двух стран в рамках Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и других многосторонних платформ, а также подчеркнули значение саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и саммита Организации исламского сотрудничества, которые пройдут в Азербайджане в этом и следующем годах, для дальнейшего расширения сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и перспективах регионального сотрудничества.

Джейхун Байрамов поблагодарил Ахмада Камризамила бина Мохда Рзу за вклад в развитие двусторонних отношений в период его работы в Азербайджане и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Посол выразил благодарность за оказанную ему поддержку во время работы в Азербайджане и выразил уверенность в дальнейшем развитии отношений между двумя странами.

Стороны также обменялись мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.