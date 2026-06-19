Чад заинтересован во внедрении опыта Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN xidmət).

Как сообщили в Госагентстве, находящаяся с визитом в Азербайджане делегация Чада во главе с министром финансов, бюджета, экономики, планирования и международного сотрудничества Тахиром Хамидом Нгилином ознакомилась с деятельностью ASAN xidmət и различными технологическими решениями, применяемыми Госагентством.

Гости выразили заинтересованность во внедрении в своей стране модели ASAN xidmət.

Заместитель председателя ASAN xidmət Джейхун Салманов подробно проинформировал гостей о деятельности службы и реализуемых инновационных проектах.

Гости также ознакомились с деятельностью инкубационного и акселерационного центра INNOLAND, мобильного ASAN xidmət, юридического лица публичного права ABAD и центра Bilim Bakı.