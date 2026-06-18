Министерство иностранных дел Беларуси вызвало временного поверенного в делах Украины в республике Ивана Новицкого. Ему вручили ноту протеста в связи с атакой украинского беспилотника на гражданский автобус в Брянской области, сообщил журналистам пресс-секретарь МИДа Руслан Варанков.

«Минск потребовал от украинской стороны исчерпывающих объяснений случившегося, проведения незамедлительного и объективного расследования, а также предоставления информации о привлечении всех виновных лиц к строжайшей ответственности», – сказал он.

Напомним, 17 июня беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля на трассе А240 в Брянской области России. Погибла женщина-сопровождающая, ранены восемь человек, включая шестерых несовершеннолетних.