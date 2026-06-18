Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об усилении напряжённости на южной границе страны и подчеркнул необходимость её дополнительной защиты.

По его словам, ситуация на южном направлении остаётся крайне напряжённой. Лукашенко отметил, что белорусские военные находятся на участке протяжённостью около 1,5 тысячи километров и заявил, что обстановка «пылает как никогда».

Президент также прокомментировал дискуссии о необходимости усиленного режима охраны рубежей, подчеркнув, что текущая ситуация, по его мнению, подтверждает необходимость укрепления южной границы.