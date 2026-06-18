В Брюсселе обратили внимание на торговые ограничения, которые ввела Россия против Армении. Как пишет Financial Times, ЕС готовит экстренные меры по поддержке торговли с Арменией, чтобы смягчить последствия российских ограничений на импорт. По данным источников, знакомых с ситуацией, Европейская комиссия разрабатывает так называемые автономные торговые меры, которые предусматривают снижение пошлин на поставки армянской продовольственной и сельскохозяйственной продукции.

«Сейчас настало время активнее поддержать Армению и показать, что мы можем быть надёжным партнёром. Им нужны друзья, а нам необходимо защищать наше соседство», — отметил один из собеседников издания. Для вступления мер в силу потребуется одобрение большинства стран — членов ЕС и Европарламента. Однако ожидается, что соответствующие предложения могут быть представлены уже в ближайшие недели. Несколько дней назад министры иностранных дел стран ЕС обсудили этот вопрос с главой МИД Армении на встрече в Люксембурге. Кроме того, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос планирует посетить Армению в начале следующего месяца.

В то же время, как отмечают источники, определённые сложности вызывает вопрос поддержки поставок армянского коньяка, поскольку производство коньяка имеет большое значение для Франции. Наконец, проблемой остаётся логистика: Армения не имеет выхода к морю, а доставка скоропортящейся продукции через Турцию или Грузию сопряжена с трудностями.

Намеренно вынесем за скобки предположения, каким образом Евросоюз попытается решить все эти проблемы. Не будем иронизировать, что у сельского хозяйства свои законы, и, пока меры поддержки будут согласованы и приняты, сезон той продукции, которую ограничила Россия, может просто закончиться. Важно другое.

Да, для Армении Россия была и остаётся основным рынком сбыта агропродукции, будь то персики, абрикосы, клубника или ещё что-нибудь. И понятно, что введённые Москвой ограничения бьют по армянской экономике. Однако основные экономические рычаги давления на Армению Москва ещё не задействовала. Прежде всего, это цены на нефть, газ и необработанные алмазы, что обеспечивало Еревану дополнительно к бюджету около миллиарда долларов. Под вопросом также железнодорожные тарифы, особенно для той продукции, которая пойдёт на рынок Евросоюза.

Не будем забывать, что армянские железные дороги находятся в концессионном управлении России. Пашиняну со скандалом удалось протащить решение о национализации электросетей, но сотовая связь и «контрольный пакет» энергетики также под российским контролем. Тем более никуда не исчезла зависимость Еревана от Москвы в военно-силовой сфере. И если эти рычаги будут задействованы, то возможности Евросоюза оказать поддержку Еревану весьма и весьма ограничены.

Да и в случае с сельским хозяйством тоже не всё так легко и просто. Европейский рынок — не российский, он охватывает и Средиземноморье, и центральные широты, и северные. Россия, напомним, ещё в 2014 году в ответ на первые санкции Евросоюза запретила продовольствие из ЕС на своей территории. Теперь же армянской агропродукции придётся конкурировать с европейской всерьёз. И никаких «тепличных условий» для неё никто не обеспечит. Это, конечно, не значит, что европейские меры по помощи армянской экономике — это не более чем пиар и политическое шоу. Но и переоценивать их эффект тоже не стоит.