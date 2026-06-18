Численность населения Азербайджана по состоянию на 1 мая 2026 года увеличилась на 7987 человек, или 0,1%.

Согласно данным Государственного комитета статистики, численность населения страны достигла 10 млн 270 тыс. 338 человек.

54,3% населения страны составляют городские, 45,7% — сельские жители, 49,8% — мужчины, а 50,2% — женщины.

За первые четыре месяца текущего года районные регистрационные отделы Министерства юстиции зарегистрировали 11 422 брака и 6 443 развода. По сравнению с соответствующим периодом 2025 года количество браков на 1000 человек населения снизилось с 4,4 до 3,4, а количество разводов — с 2,0 до 1,9.

В период с января по апрель этого года было зарегистрировано 28 631 новорожденных. По сравнению с соответствующим периодом в 2025 году этот показатель на 1000 человек населения снизился с 9,4 до 8,5. 53,6% родившихся детей были мальчиками, а 46,4% — девочками.