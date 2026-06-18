Германия экстрадировала в Азербайджан гражданина Грузии, находившегося в международном розыске почти 33 года по обвинению в разбойном нападении и убийстве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерство юстиции Азербайджана.

Экстрагированный Эльшан Шамилов находился в международном розыске по линии Интерпола с начала 90-х и был задержан на территории Германии.

Согласно обвинению, Шамилов в составе преступной группы совершил разбойное нападение с применением насилия. Преступление было совершено из корыстных побуждений. Его также обвиняют в умышленном убийстве потерпевшего в разбойном нападении Гурбанали Мустафаева.

Эльшан Шамилов был доставлен из Франкфурта-на-Майне в Азербайджан сотрудниками Главного управления международного сотрудничества Министерства юстиции и Пенитенциарной службы. На основании решения суда он помещен в следственный изолятор.