Переговоры между Тегераном и Вашингтоном по ядерной программе будут проведены после подписания меморандума о взаимопонимании, заявил пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи, сообщает ISNA.

«На нынешнем этапе наше внимание сосредоточено на прекращении войны, и принято решение, что переговоры по отмене санкций и ядерной теме будут проведены после подписания меморандума», — отметил он.

По его словам, американская сторона обязалась устранить препятствия, связанные с замороженными иранскими активами.

Также он заявил, что часть переговоров по этому вопросу уже проведена.

«Для нас важно получить доступ к активам иранского народа, а то, каким образом это будет реализовано, входит в их обязательства», — сказал он.

Багаи подчеркнул, что проведение переговоров зависит от выполнения обязательств сторонами.

«Обе стороны обязались немедленно и окончательно прекратить войну на всех фронтах, особенно в Ливане», — добавил он.