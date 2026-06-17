Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что европейские союзники пообещали помочь США в обеспечении безопасного прохода через Ормузский пролив, однако отказался уточнить, какие именно страны взяли на себя такие обязательства, сообщает телеканал CNN.

Отвечая на вопрос о том, какие государства готовы содействовать разминированию акватории от предполагаемых иранских мин, он сказал: «Все они». По его словам, страны, обладающие необходимым оборудованием, уже выразили готовность участвовать, и все союзники якобы подтвердили свою вовлечённость.

Трамп добавил, что США не нуждаются в Европе для успешного восстановления работы Ормузского пролива после соглашения с Ираном, однако отметил, что предоставление тральщиков со стороны европейских стран было бы «хорошим вкладом».