Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась в среду с находящимся с визитом в Баку членом Палаты представителей Конгресса США Абрахамом Хамаде.

По сообщению отдела прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, председатель парламента, говоря о роли США и президента Дональда Трампа в поддержке мира и стабильности в нашем регионе, отметила Вашингтонский саммит и его успешные результаты.

В ходе беседы было подчеркнуто важное значение парафирования мирного соглашения в Вашингтоне и подписания трёхстороннего Совместного заявления для восстановления мира и стабильности в регионе. Также было отмечено, что коридор TRIPP внесёт значительный вклад в развитие региональных транспортных связей, а также в углубление мира и сотрудничества в регионе.

Гафарова подчеркнула историческое значение недавних визитов президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтон и его встреч с президентом Дональдом Трампом для развития двусторонних отношений. Кроме того, была отмечена важная роль подписания во время визита в Азербайджан вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса «Хартии о стратегическом партнёрстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединённых Штатов Америки» в дальнейшем расширении отношений между двумя странами.

Хамаде выразил желание увидеть спикера азербайджанского парламента в Конгрессе США.

Гость также затронул важность установления мира между Азербайджаном и Арменией.

Председатель Милли Меджлиса высоко оценила деятельность членов Конгресса, выступающих с инициативами по укреплению двусторонних связей и устранению препятствий, которые в настоящее время не отражают реального уровня партнёрства между нашими странами. В этом контексте она особо отметила значимость того, что Абрахам Хамаде является соавтором законопроекта об отмене 907-й поправки к Закону в поддержку свободы, внесённого в Конгресс США.

Она также коснулась мирной повестки между Азербайджаном и Арменией и напомнила о четырёх проведённых ею встречах со спикером парламента Армении.

На встрече также обсуждалось развитие отношений между Милли Меджлисом Азербайджана и Конгрессом США.