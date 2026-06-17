Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял в среду находящегося с визитом в Азербайджане члена Палаты представителей Конгресса США Абрахама Хамаде.

По сообщению внешнеполитического ведомства, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам текущего состояния и перспектив развития азербайджано-американских двусторонних отношений, региональной и международной безопасности, энергетической безопасности, транспортных и коммуникационных связей, а также текущей ситуации на Южном Кавказе в постконфликтный период.

Байрамов подчеркнул значение Саммита, состоявшегося в августе прошлого года в Вашингтоне, для двусторонних и региональных связей, отметив, что достигнутые в его рамках исторические договорённости способствовали переходу отношений между двумя странами на качественно новый этап. Было отмечено, что подписанная между Азербайджаном и США Хартия о стратегическом партнёрстве создала важную основу для дальнейшего расширения сотрудничества в таких сферах, как политический диалог, экономическое взаимодействие, энергетическая безопасность и безопасность.

Кроме того, было отмечено, что впервые состоялся Азербайджано-американский диалог по экономическому сотрудничеству, в рамках которого были подписаны 10 документов о сотрудничестве, охватывающих торговлю, инвестиции, энергетику, транспорт, цифровое развитие и другие направления.

В ходе встречи было подчеркнуто значение реализации проекта TRIPP, который будет способствовать укреплению транспортно-коммуникационных связей в регионе и созданию беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

В ходе обсуждения перспектив дальнейшего развития азербайджано-американских отношений была подчёркнута важность устранения существующих ограничений в двустороннем сотрудничестве. В этой связи было отмечено, что полная отмена 907-й поправки, ограничивающей предоставление государственной помощи США Азербайджану, соответствовала бы духу стратегического партнёрства между двумя странами и способствовала бы дальнейшему расширению сотрудничества в сферах безопасности, энергетики, транспорта, экономики и региональной стабильности.

Было заявлено, что указанная поправка по своей сути отражает устаревший подход и не соответствует нынешним геополитическим реалиям, а также текущему уровню партнёрства между Баку и Вашингтоном.

В ходе беседы также был обсуждён процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Министр подробно проинформировал собеседника о ходе азербайджано-армянского процесса нормализации, а также о проводимых восстановительных и строительных работах на освобождённых территориях Азербайджана.

Стороны также обменялись мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.