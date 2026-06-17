Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли в Париже встретился с председателем Исполнительного совета ЮНЕСКО, постоянным представителем Катара при ЮНЕСКО доктором Нассером бин Хамадом Аль Хинзабом.

Об этом сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы многостороннего сотрудничества в рамках ЮНЕСКО, сохранения культурного наследия, межкультурного диалога и международных гуманитарных инициатив.

Адиль Керимли подчеркнул важность, которую Азербайджан придает сотрудничеству с ЮНЕСКО, и рассказал о вкладе страны в деятельность организации.

Стороны также обменялись мнениями по инициативам, представляющим взаимный интерес на платформе ЮНЕСКО, вопросам укрепления сотрудничества между государствами-членами и роли культуры в развитии международного взаимодействия.

Кроме того, были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.