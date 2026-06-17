В Брянской области России автобус с детской футбольной командой из Беларуси попал под удар украинских беспилотников на трассе А240, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

По его данным, дети ехали из Гомеля на отдых в Геленджик. В результате атаки погибла сопровождающая команду женщина, ещё шесть человек, включая четверых детей, получили ранения и были госпитализированы.

Минздрав РФ уточнил, что пострадали семь человек, один из детей находится в тяжёлом состоянии.

МИД Беларуси назвал произошедшее «актом терроризма».