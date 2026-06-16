Россия и Иран в течение двух месяцев завершат объединение платежных систем. Нововведение значительно облегчит взаимный расчет для граждан двух стран, рассказал глава ЦБ ИРИ Абдольнасер Хеммати, сообщают российские СМИ.

«Третий и финальный этап соединения банковских карт с иранской системой Shetab и российской «Мир» перешел в стадию реализации и в течение двух месяцев у иранских граждан появится возможность покупать и платить в российских магазинах при помощи карт, привязанных к Shetab», — отметил Хеммати.

Сообщается, что Хеммати на днях посетил Москву для обсуждения этого вопроса, а также аспектов развития финансового сотрудничества.