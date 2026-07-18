Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил Ирана) заявил, что два нефтяных танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что суда проплывали по заминированному маршруту к югу от пролива.

До этого КСИР сообщил, что нанес удары по военным базам США в Бахрейне и Кувейте.

Также стало известно, что взрыв произошел в городе Эль-Хардж в Саудовской Аравии, где расположена авиабаза принца Султана (Prince Sultan Air Base — PSAB), на территории которой дислоцируется 378-е авиационное экспедиционное крыло военно-воздушных сил США.