Украинские дроны в ночь на 18 июля нанесли удары по 13 российским судам в Черном и Азовском морях. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадяр») в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки были поражены восемь сухогрузов, один танкер, один танкер-газовоз, один буксир и два плавучих крана.

Бровди отметил, что удары были нанесены в рамках продолжающейся операции «МоЛоЧКа», целью которой является поражение судов, используемых Россией для обеспечения военной логистики «теневого флота».

Согласно заявлению командующего, за 13 суток проведения операции украинские беспилотники атаковали в общей сложности 172 российских судна.