Пасынок кронпринца Норвегии Мариус Борг Хёйби приговорен к четырем годам тюремного заключения, сообщил в понедельник суд Осло.

Он признан виновным по двум пунктам обвинения в изнасиловании и других преступлениях.

Дело против представителя королевской семьи началось в 2024 году и постепенно обрастало новыми эпизодами. Хёйби отрицает обвинения в сексуальном насилии, но признавал во время следствия, что применял физическое насилие против одной из жертв под влиянием наркотиков.

Хёйби стал членом королевской семьи в 2001 году, когда его мать Метте-Марит вышла замуж за кронпринца Хокона.