Певец Эмин Агаларов рассказал в шоу Ксении Собчак на VK Видео, как купил у соседа участок за $3 миллиона из-за собак.

Агаларов сказал, что на соседнем c Си Бризом участке владелец поселил 20 собак, которые постоянно лаяли.

«А у меня гости приезжают: фестиваль, рестораны. Меня это очень раздражало. Начались торги, которые шли восемь лет. В итоге я за 30 соток заплатил $3 миллиона. Дороже, чем в Барвихе», — поделился певец.

Агаларов отметил, что на данный момент купил более 900 участков в Азербайджане.