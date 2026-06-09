Российская группировка «Рассвет», которая должна стать российским «ответом Starlink», лишилась одного из 16 серийных спутников. Это, как пишет «Коммерсант», следует из данных сайтов для мониторинга космических аппаратов.

Информацию о потере спутника подтвердили изданию в «Бюро 1440». В компании заявили, что сейчас на низкой околоземной орбите находится шесть экспериментальных аппаратов «Рассвет-1» и «Рассвет-2» и 15 спутников первого запуска.

24 марта «Бюро 1440» объявила, что вывела на орбиту первые серийные 16 спутников орбитальной группировки связи «Рассвет». В компании заявили, что запуск аппаратов — «переход от экспериментов к созданию сервиса связи».