Надежность дружбы Азербайджана и Беларуси подтверждена неоднократно в разных ситуациях.

Об этом сообщил премьер-министр Александр Турчин в ходе встречи с заместителем премьер-министра Азербайджана Самиром Шарифовым. Мероприятие прошло в преддверии заседания межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, пишут белорусские СМИ.

Александр Турчин поблагодарил Самира Шарифова за активное участие в работе межправкомиссии. По его словам, об эффективности работы комиссии можно судить по тому факту, что на ее уровне решаются любые вопросы.

Он также подчеркнул, что между Беларусью и Азербайджаном сформировались исторически тесные связи:

«Надежность нашей дружбы подтверждена неоднократно в разных ситуациях. Такой высокий уровень взаимоотношений стал возможен благодаря нашим лидерам. Поэтому задача правительств наших стран заключается в том, чтобы обеспечить выполнение всех тех договоренностей, которые у нас есть. Я хочу с удовлетворением отметить, что все те проекты, которые мы намечали, обсуждали, в той или иной степени реализуются».

Премьер-министр также подчеркнул, что позиция президента Азербайджана по углублению двустороннего взаимодействия путем создания совместных предприятий на территории Азербайджана дает свой эффект. Это и лифтостроение, и машиностроение:

«И конечно, отдельные слова благодарности президенту Азербайджана за наше сотрудничество в области коммунальной техники. Это его решение по партии наших мусоровозов, пожарных машин. Я думаю, что те вопросы, которые есть на повестке наших взаимоотношений в ходе предстоящего заседания, вы рассмотрите. Я также готов обсудить вопросы, которые требуют ответа на нашем уровне».

В свою очередь Самир Шарифов отметил, что взаимоотношения между двумя государствами находятся на очень высоком уровне:

«Тесный диалог между лидерами наших государств, позволяют правительствам обеих стран выполнять поставленные поручения. Визит президента Беларуси в Азербайджан и посещение Карабаха в мае 2024 года было очень важным показателем того уровня отношений между странами, который придает импульс всему нашему сотрудничеству».