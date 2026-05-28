Президент РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух государств.

Одна из основ – общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства. Сюда входят общие усилия по развитию евразийской интеграции и формированию пространства сотрудничества, безопасности и диалога.

Еще одна основа опирается на общую границу. Далее следуют экономическое партнерство, языковое и культурное многообразие, традиционные ценности, образовательные обмены и сотрудничество в области спорта, а также совместный взгляд в будущее.