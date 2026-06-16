Сайт телеканала Al Arabiya English сообщил, что получил копию 14-пунктного соглашения, которое, как ожидается, будет подписано в пятницу между Вашингтоном и Тегераном.

1. Исламская Республика Иран и Соединённые Штаты, вместе со своими союзниками в текущей войне, объявляют после подписания данного Меморандума о взаимопонимании немедленное и постоянное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, и обязуются с этого момента не предпринимать никаких враждебных действий друг против друга, а также воздерживаться от угрозы или применения силы друг против друга. Окончательное соглашение подтвердит положения этой статьи и остальных статей.

2. Исламская Республика Иран и Соединённые Штаты обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга.

3. Исламская Республика Иран и Соединённые Штаты обязуются вести переговоры и достичь окончательного соглашения в течение максимум 60 дней, с возможностью продления по взаимному согласию.

4. Немедленно после подписания данного Меморандума о взаимопонимании Соединённые Штаты снимают морскую блокаду и предотвращают любое вмешательство или препятствование в отношении Исламской Республики Иран, а также восстанавливают движение в течение максимум 30 дней до полной пропускной способности; движение судов должно быть пропорционально довоенному объёму движения со стороны Исламской Республики Иран. Соединённые Штаты также обязуются вывести свои силы из окружающих районов в течение 30 дней после окончательного соглашения.

5. После подписания данного Меморандума о взаимопонимании Исламская Республика Иран немедленно предпринимает шаги для обеспечения возобновления движения торговых судов из Персидского залива в Оманское море и обратно в течение 30 дней до довоенного объёма с учётом необходимости устранения технических препятствий и разминирования, проводимого Ираном.

6. Соединённые Штаты обязуются совместно со своими региональными партнёрами создать комплексный план, согласованный обеими сторонами, для восстановления и экономического развития Исламской Республики Иран, при этом обеспечив финансирование не менее 300 миллиардов долларов. Механизм реализации этого плана в рамках окончательного соглашения будет сформирован в течение 60 дней.

7. Соединённые Штаты обязуются по графику, который будет согласован в рамках окончательного соглашения, прекратить все виды санкций, действующих против Исламской Республики Иран, включая резолюции Совета Безопасности ООН и Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также все односторонние санкции США, как первичные, так и вторичные.

8. Исламская Республика Иран подтверждает, что никогда не будет производить ядерное оружие. Исламская Республика Иран и Соединённые Штаты согласились, что судьба обогащённого материала и судьба всех других взаимно согласованных ядерных вопросов, включая ядерные потребности Ирана, будут надлежащим образом урегулированы в окончательном соглашении; окончательное соглашение подтвердит положения этой статьи.

9. Исламская Республика Иран и Соединённые Штаты согласны, что до достижения окончательного соглашения они будут сохранять статус-кво: Иран сохранит статус-кво по своей ядерной программе, а Соединённые Штаты не будут вводить новые санкции против Ирана и не будут усиливать свои силы в регионе.

10. Соединённые Штаты обязуются, что сразу после подписания данного Меморандума о взаимопонимании и до даты отмены санкций Министерство финансов США будет выдавать разрешения на экспорт иранской сырой нефти, нефтехимической продукции и их производных, а также всех связанных услуг, включая банковские, страховые, транспортные и прочие.

11. Соединённые Штаты обязуются, что в свете прогресса переговоров по окончательному соглашению замороженные или ограниченные средства и активы Исламской Республики Иран будут освобождены и полностью доступны. Эти средства, независимо от того, находятся ли они на основном счёте или переведены, будут использоваться для любых конечных выплат, определённых Центральным банком Исламской Республики Иран, и будут полностью доступны для использования. Соединённые Штаты обязуются выдать все необходимые разрешения и лицензии на этой основе.

12. Исламская Республика Иран и Соединённые Штаты согласны, что будет создан механизм реализации для контроля успешного выполнения и будущих обязательств по окончательному соглашению.

13. После подписания данного Меморандума о взаимопонимании и после получения гарантий начала выполнения статей 4, 5, 10 и 11 данного Меморандума о взаимопонимании и продолжения выполнения этих шагов Исламская Республика Иран и Соединённые Штаты начнут переговоры по окончательному соглашению исключительно по оставшимся статьям.

14. Окончательное соглашение будет одобрено обязательной резолюцией Совета Безопасности ООН.