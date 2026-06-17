Пекин осудил санкции, введенные Великобританией против китайских компаний в рамках пакета антироссийских рестрикций.

Об этом говорится в комментарии посольства КНР в Соединенном Королевстве, сообщает ТАСС.

«Китай решительно выступает против введения Великобританией односторонних санкций, которые не имеют никакой основы в международном праве и наносят ущерб законным правам и интересам китайских компаний. Мы направили британской стороне серьезное представление по этому вопросу», — говорится в комментарии.

В диппредставительстве заявили, что Пекин «последовательно выступает за содействие мирным переговорам» по Украине и «строго контролирует экспорт товаров двойного назначения».

В посольстве заметили, что «обычные обмены и сотрудничество между Китаем и Россией не должны нарушаться или подвергаться влиянию», и призвали британскую сторону «немедленно исправить свои ошибки и отменить санкции против соответствующих китайских компаний».