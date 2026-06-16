Азербайджан исторически выбирал путь развития сельского хозяйства главным образом за счет экстенсивного роста. Именно указы, подписанные господином Президентом в последние годы, и утвержденные им Государственные программы, в том числе Государственная программа по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции на 2026–2030 годы, предусматривают переход от экстенсивной модели к интенсивной.

Об этом министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов сказал в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ, AzTV и ARB TV.

Подчеркнув важность производства большего количества продукции с меньшей площади, министр отметил, что это также подразумевает интенсивное сотрудничество сферы научных исследований и образования с частным сектором и аграрной отраслью. Все это предусмотрено в рамках реализации новой Государственной программы.

«У Азербайджана своя собственная динамика, свои климатические условия, своя оросительная сеть, и мы должны учитывать эти реалии. Их развитие будет связано не только с развитием аграрного сектора. Потому что аграрный сектор в то же время является составляющей экономики. Будучи частью экономики, он, как правило, не демонстрирует динамику, отличную от экономики в целом.

По мере развития социальной и коммунальной инфраструктуры регионов, по мере реализации проектов, предусмотренных в рамках Государственной программы, для фермеров будут создаваться новые возможности, благодаря которым мы сможем применять логику производства большего количества продукции с меньшими ресурсами. Я верю, что по мере внедрения нами субсидии на продукцию фермеры будут более склонны производить больше продукции и повышать урожайность на единицу площади», — добавил он.