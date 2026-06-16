У военно-воздушных сил (ВВС) США осталось 75 стратегических бомбардировщиков Boeing B-52 Stratofortress после недавнего крушения самолета, сообщает ТАСС со ссылкой на портал The War Zone (TWZ).

По сообщению, ВВС США располагали 76 самолетами до трагедии.

15 июня на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния, США) при взлете потерпел крушение стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress (бортовой номер 60-0061) 412-го испытательного авиакрыла ВВС США. Самолет выполнял плановый испытательный полет. Погибли все восемь человек на борту — военные летчики и гражданские специалисты компании Boeing.