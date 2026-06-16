Испания инвестирует €719 млн в создание гигафабрики искусственного интеллекта (ИИ), сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации и госслужбы королевства.

«Совет министров сегодня разрешил инвестиции на €719 млн в государственно-частный консорциум, который будет разрабатывать передовую гигафабрику ИИ и подаст заявку на участие в конкурсе, который вскоре объявит Еврокомиссия», — отметили в ведомстве.

По словам главы Минцифры Оскара Лопеса, эти инвестиции являются подтверждением приверженности испанского правительства технологическому суверенитету, реиндустриализации и лидерству в области надежного и устойчивого ИИ.

Благодаря данному проекту компании смогут быстрее внедрять инновации и успешнее конкурировать на рынке, а научный сектор получит доступ к инфраструктуре, которая на сегодня остается дорогостоящей. Среди целей инициативы власти страны выделили среди прочего снижение технологической зависимости и гарантии того, что разработка ИИ осуществляется в соответствии с европейскими нормами.

Гигафабрики ИИ представляют собой огромные центры, спроектированные с целью размещения сотен тысяч графических процессоров.