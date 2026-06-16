По Транс-Адриатическому трубопроводу (TAP) в Италию на сегодня поставлено 49,5 миллиарда кубометров газа.

Об этом в соцсети Х заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, поздравив Италию с Днем Республики.

Глава Минэнерго отметил, что Рим является основным торговым партнером Баку, и значительная часть азербайджанского нефтегазового экспорта направляется именно в Италию.

«Азербайджано-итальянские отношения, основанные на многоплановом стратегическом партнерстве, еще больше укрепляются благодаря новым инвестициям, энергетическим проектам и гуманитарному сотрудничеству», — отметил П.Шахбазов.