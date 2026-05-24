Президенты Беларуси и Франции Александр Лукашенко и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор впервые за 4 года. Об этом сообщила пресс-служба президента Беларуси.

Согласно информации, звонок состоялся по инициативе французской стороны. В ходе беседы стороны обсудили региональные проблемы и отношения Беларуси с ЕС и Францией.

Перед разговором с Лукашенко французский лидер созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским после ночной массированной российской атаки по Киеву, в результате которой погибли два человека, десятки пострадали. Макрон осудил удар, при котором были повреждены жилые дома, школы, музей Чернобыля, Национальный художественный музей Украины и другие гражданские и культурные объекты.

Отметим, что до того Лукашенко говорил по телефону с Макроном 26 февраля 2022 года, через несколько дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину. По версии французской стороны, Макрон призвал Минск добиться вывода российских войск с территории Беларуси, отказаться от роли «фактического соучастника» войны и не размещать российское ядерное оружие. В сообщении беларусской стороны говорилось, что собеседники обсуждали конфликт, отношения Беларуси с Россией и будущее Европы, а Лукашенко назвал сообщения о возможном размещении ядерного оружия в Беларуси необоснованными домыслами.