Восстановленный по решению суда в должности председателя Республиканской народной партии Турции (CHP) Кемаль Кылычдароглу потребовал освободить здание центрального штаба партии. Его адвокат направил соответствующее обращение в администрацию губернатора Анкары.

После обращения губернаторством было дано соответствующее распоряжение об освобождении здания.

С целью вывода прежнего руководства из здания в него вошли полицейские силы.

Отметим, что итоги 38-го съезда СНР, состоявшегося в ноябре 2023 года, были аннулированы решением суда 21 мая.

Согласно решению, председатель CHP Озгюр Озель был отстранён от должности, а бывший лидер партии Кемаль Кылычдароглу временно восстановлен на посту председателя до вынесения окончательного решения.

Восстановленный по решению суда в должности председателя CHP Кемаль Кылычдароглу потребовал от членов партии не оказывать сопротивления полиции и передать здание новому руководству. Бывший председатель Озгюр Озель и его сторонники, в свою очередь, заявили, что не покинут здание.