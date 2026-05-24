Служба безопасности Украины (СБУ) нанесла удар по производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Второво» во Владимирской области РФ. Об этом говорится в заявлении СБУ в телеграм-канале.

«Специалисты Центра спецопераций «Альфа» СБУ поразили линейную во Владимирской области РФ. Станция является важным узлом в системе магистральных нефтепродуктопроводов и перекачивает сырье (преимущественно дизельное топливо) с нефтеперерабатывающих заводов центральной части России в экспортные порты и внутренним потребителям. Она обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы и аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково», – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что после удара на объекте вспыхнул пожар площадью 800 м².

«В отличие от врага, который целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру и мирных людей, Украина наносит точные удары исключительно по военным и стратегическим целям, связанным с обеспечением российской агрессии. Служба безопасности продолжает системно выполнять задачи президента Украины по уменьшению военного и экономического потенциала РФ, который работает на ведение войны против нашего государства», – отметили в ведомстве.

Глава СБУ Евгений Хмара заявил, что интенсивность ударов Украины по территории России будет только возрастать.