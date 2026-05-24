Не позднее чем через 2 года между Арменией и Европейским союзом будет введён безвизовый режим. Об этом заявил Премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Никол Пашинян, который в настоящее время проводит встречу с избирателями в качестве лидера партии «Гражданский договор», заявил, что максимум через 2 года граждане Армении смогут без визы летать из аэропорта «Ширак» в город Ларнака.

Напомним, что переговоры между Арменией и Европейским союзом по либерализации визового режима официально начались в декабре 2024 года.