Три волонтера Красного Креста в Демократической Республике Конго скончались, предположительно, от Эболы в провинции Итури, которая на сегодняшний день является эпицентром вспышки болезни в стране, сообщила в субботу организация.

В заявлении Красного Креста говорится, что волонтеры, по всей вероятности, заразились при работе с телами умерших во время миссии, не связанной со вспышкой Эболы.

«На тот момент общественность и специалисты еще не знали о вспышке заболевания, таким образом волонтеры стали одними из первых известных жертв вспышки смертельной лихорадки.», – говорится в заявлении.

«Волонтеры отдали свои жизни, с мужеством и человечностью служа своим сообществам», – добавили там.