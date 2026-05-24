Очередной раунд переговоров между США и Ираном может состояться 5 июня. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

Согласно информации, за подписанием меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном последуют переговоры по заключительным вопросам для окончательного завершения конфликта.

Уточняется, что предварительное соглашение между Ираном и США будет называться «Исламабадской декларацией». По данным источников, Пакистан, являющийся главным посредником в переговорном процессе, может объявить о меморандуме без присутствия основных сторон. Вашингтон и Тегеран направят глав своих делегаций, когда начнутся переговоры по окончательному соглашению.