Решение Великобритании разрешить импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах, является проявлением прагматизма в межгосударственных отношениях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину для программы «Вести».

«Подобные ситуации, когда они касаются межчеловеческого общения, называются цинизмом. Когда это касается межгосударственных отношений, это называется прагматизмом», — сказал представитель Кремля, комментируя решение Лондона.

19 мая Великобритания разрешила импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах.