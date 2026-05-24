За последние два дня США достигли значительного прогресса на переговорах с Ираном, детали по данному вопросу будут оглашены в течение дня. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на совместной пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

«На счет ситуации вокруг Ирана, я думаю, сегодня позже появятся новости по этой теме, и я предоставлю президенту (США Дональду Трампу — ред.) возможность сделать дальнейшие заявления по этому поводу. Достаточно сказать, что за последние 48 часов удалось добиться определенного прогресса в работе с партнерами в регионе Персидского залива над созданием рамочного плана. Прогресс значительный, хоть и не окончательный», — сказал он.

По мнению госсекретаря, в случае успеха этот план позволил бы США не только добиться полного открытия проливов без взимания пошлин, но и устранить ряд ключевых факторов, лежавших в основе прежних амбиций Ирана в сфере создания ядерного оружия.

«Таким образом, мы полагаем, что нам удалось продвинуться в разработке концепции, которая, если она сработает, обеспечит нам именно такой результат. Разумеется, для этого потребуется полное согласие со стороны Ирана, а впоследствии и неукоснительное соблюдение им достигнутых договоренностей. Кроме того, потребуется дальнейшая работа по согласованию деталей», — подчеркнул Рубио.

Он снова повторил, что Вашингтон отдает предпочтение дипломатическому решению проблемы и в ближайшие часы «мир может услышать хорошие новости».