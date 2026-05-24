Китай в сегодня запустит пилотируемый корабль Shenzhou-23 к орбитальной станции Tiangong. В рамках миссии один из членов экипажа проведет в космосе около года — это станет рекордом для китайской пилотируемой программы.

Как сообщает Reuters, запуск запланирован на 23:08 по бакинскому времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Корабль выведет на орбиту ракета-носитель Long March-2F Y23.

На борту Shenzhou-23 будут три астронавта. В состав экипажа вошли командир Чжу Янчжу, пилот Чжан Юаньчжи, а также специалист по полезной нагрузке Ли Цзяин. Она станет первым представителем Гонконга, участвующим в китайской космической миссии.

Годовой полет позволит китайским специалистам изучить влияние длительного пребывания в космосе на организм человека. Эти исследования имеют особое значение для Пекина на фоне подготовки к пилотируемой высадке на Луну, которую Китай планирует осуществить к 2030 году.

Shenzhou-23 продолжит серию миссий, с помощью которых Китай регулярно отправляет экипажи на собственную орбитальную станцию Tiangong.