Бывший заместитель специального посланника США по Ирану и экс-координатор санкционной политики Госдепартамента Ричард Нефью заявил, что Вашингтон практически исчерпал возможности санкционного давления на Иран. В интервью агентству Bloomberg Нефью отметил, что многолетняя стратегия экономического давления перестаёт приносить желаемый результат, несмотря на масштабные ограничения против иранской экономики.

«Мы просто достигли предела того, чего можем добиться санкциями и экономическим давлением», — заявил он.

По словам Нефью, нынешняя американская кампания под названием «Экономическая ярость» не предлагает Ирану ничего принципиально нового и во многом повторяет прежнюю стратегию «максимального давления», применявшуюся во время первого президентского срока Дональда Трампа.

«Нам нужно либо ошеломить их чем-то новым — и эта “Economic Fury” этим не является — либо начать ограничивать наши амбиции», — подчеркнул бывший представитель Госдепартамента.

Как отмечает Bloomberg, несмотря на тысячи введённых санкций, Иран сумел адаптироваться к ограничениям, сохранив экспорт нефти, прежде всего за счёт поставок в Китай и использования альтернативных финансовых и логистических схем.

На этом фоне, пишет агентство, в Вашингтоне всё чаще признают, что дальнейшее усиление санкционного давления может иметь ограниченный эффект без более жёстких шагов, способных затронуть мировые энергетические рынки и отношения США с Китаем.