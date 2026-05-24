Не менее 16 человек погибли и еще несколько получили ранения в результате подрыва поезда в пакистанской Кветте. Об этом сообщает Associated Press of Pakistan со ссылкой на местную полицию.

Согласно информации, инцидент был зафиксирован на участке железной дороги, проходящей через район Чаман Пхатак. Отмечается, что пассажиры направлялись в родные края для празднования Ид аль-Адха.

Все пострадавшие госпитализированы. По данным полиции, в результате взрыва также повреждены транспортные средства, припаркованные вдоль путей.

Полицейские и спасатели привлечены на место происшествия. По факту ведется расследование.