Беспорядки вспыхнули возле парка Pionirskog в центре Белграда, проходил митинг протестующих студентов сербских вузов, собравшихся на центральной площади столицы Славия. Об этом в субботу, 23 мая, сообщили телеканал Nova и агентство AP.

По данным Nova, полиция оттесняет толпу в сторону здания юридического факультета, возле парламента распылили слезоточивый газ, слышны взрывы светошумовых гранат. По версии издания, протестующие обрушились на полицию с файерами, камнями и самодельными взрывными устройствами.

«Все те, кто напал на полицейских, обеспечивавших безопасность после завершения публичного собрания (на площади. — Ред.) Славии сегодня вечером, будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законом», — заявили в прокуратуре Белграда.

Там добавили, что «самым решительным образом осуждают такие нападения и предупреждают, что нападения на сотрудников полиции являются уголовным преступлением». В связи с беспорядками задержаны 23 человека, заявил министр внутренних дел страны Ивица Дачич.