Трамвайные линии в Баку будут проложены до 2030 года. Об этом в павильоне «Азербайджан» заявил представитель Агентства наземного транспорта Тарлан Сафаров.

«В Баку внедряется система лёгкого рельсового транспорта. Современные трамвайные линии анализируются и, как ожидается, будут реализованы к 2030 году. Мы создали интегрированную транспортную систему, чтобы все эти сети работали совместно. Мы больше не рассматриваем метро, железную дорогу и другие виды транспорта как отдельные элементы. Наша цель — объединить их в единую цифровую и физическую экосистему. Мы уверены, что эта интегрированная экосистема позволит сократить время поездок и повысить доступность для жителей города»,- сказал Сафаров.