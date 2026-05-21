На площадке азербайджанского павильона в рамках Urban Expo, проходящей в ходе 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13), состоялась презентация Толкового словаря для городов. Как сообщил заведующий отделом управления проектами на освобожденных территориях Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рамиль Джахангиров, создание словаря стало важной инициативой на фоне активного сотрудничества Азербайджана с международными партнерами в сфере архитектуры и урбанистики.

По его словам, в последние годы молодые архитекторы, градостроители и профильные компании страны все чаще работают с зарубежными специалистами, и в таких условиях наличие общего профессионального языка приобретает особую значимость.

«Мы рассматриваем этот словарь как полезный и практический инструмент для архитекторов, урбанистов и всех, кто интересуется этой сферой. Он поможет унифицировать терминологию, точнее понимать профессиональные понятия и осваивать ключевые современные тенденции», — отметил Джахангиров.

Он также подчеркнул, что издание будет полезно студентам и академическому сообществу.

Один из составителей словаря, исследователь Шуджаат Ахмедзаде, сообщил, что работа была подготовлена Отделом содержательного контента Операционной компании WUF13 Azerbaijan в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов.

Издание прошло научную экспертизу и оценку со стороны Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана, Азербайджанского университета архитектуры и строительства, а также ученых Института языкознания имени Насими НАНА.