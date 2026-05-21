Президент Украины Владимир Зеленский заявил об ударе по НПЗ за 800 километров от границы Украины.

«Еще одна наша дальнобойная санкция против российской нефтепереработки, и мы продолжаем это направление. На этот раз — Сызранский НПЗ, расстояние от нашей границы — более 800 километров», — написал он.

09:04 Украинские беспилотники атаковали Сызрань Самарской области России.

Губернатор заявил о двух погибших.

Украинские телеграм-каналы пишут, что атакован местный НПЗ и публикуют кадры пожара.

Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский дрон над регионами России и Каспийским морем, сообщили в Минобороны РФ.