В Баку и на Абшеронском полуострове завтра местами ожидаются периодические дожди, в ночь с 21 на 22 мая они усилятся, а ближе к вечеру погода станет переменно облачной, в основном без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 15–17° тепла, днем — 20–24° тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70–75%, днем — 60–65%.

В районах Азербайджана местами также ожидаются периодические осадки. В отдельных районах дожди будут интенсивными, возможны кратковременные ливни, грозы, град, а в высокогорных районах — снег. Местами прогнозируется туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14–17° тепла, днем — 19–24° тепла, в горах ночью — 3–8° тепла, днем — 12–17°, местами до 20–22° тепла.