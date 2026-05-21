В этом году в Азербайджане завершается реализация первой Государственной программы «Великое возвращение». Большинство семей, предусмотренных программой, уже вернулись на освобожденные территории. В настоящее время готовится вторая государственная программа, которая предполагает дальнейшее ускорение процесса переселения. Об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

По его словам, на сегодняшний день в Агдамский, Физулинский и Ходжавендский районы уже переселены 13 700 семей. Только в этом году планируется возвращение около 30 тысяч семей.

Эмин Гусейнов отметил, что масштабные восстановительные и строительные работы в регионе ведутся с учетом активизации процесса возвращения населения. По его словам, именно текущий год станет одним из ключевых этапов реализации политики «Великого возвращения».