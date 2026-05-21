Руководитель отдела по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Бахтияр Гаджиев представил подробности об условиях и классах вагонов в поездах, которые будут курсировать по маршруту Баку-Тбилиси-Баку.

Он отметил, что пассажирам будут доступны три класса обслуживания — Comfort, Comfort+ и Luxury, передает АПА.

Поезд будет состоять из шести вагонов: одного вагона класса Luxury, одного смешанного вагона Luxury и Comfort+, трёх вагонов класса Comfort и одного вагона-ресторана. Общая вместимость состава составит 118 пассажиров.

В вагоне класса Comfort предусмотрено отдельное купе для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения. Кроме того, в смешанном вагоне Luxury и Comfort+ купе разделены специальной перегородкой, которую при необходимости можно открыть и объединить пространство для семейных или групповых поездок.

Бахтияр Гаджиев отметил, что вагоны производства швейцарской компании Stadler Rail Group оснащены технологиями нового поколения и современными системами безопасности.

Купе класса Luxury рассчитаны на двух человек и оборудованы столом, телевизором, душевой кабиной и санузлом. Купе Comfort+ также двухместные и оснащены телевизором, столом и умывальником. Купе класса Comfort рассчитаны на четырёх пассажиров и оснащены телевизорами.

В вагонах Comfort и Comfort+ предусмотрены общие душевые и санитарные зоны, а в вагонах Luxury — отдельные душевые и санузлы для каждого купе.

Все купе оснащены индивидуальной системой регулировки температуры и освещения, кнопкой вызова проводника, шумоизоляцией, сейфом с карточной системой, розетками, интернетом и мультимедийными экранами с контентом на четырёх языках.

Пассажирам также будут предоставляться дорожные наборы и чистое постельное бельё. Состав наборов будет зависеть от класса обслуживания и включать средства гигиены, тапочки, воду, полотенца и другие принадлежности для комфортного путешествия.