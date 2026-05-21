Завершился «Baku Flames» — один из ключевых региональных фестивалей в сфере креативных индустрий, инноваций и современных коммуникаций. Мероприятие, прошедшее 15–16 мая, вновь объединило представителей международных компаний, креативного сообщества и медиаиндустрии из разных стран мира.

В этом году в рамках фестиваля было представлено более 320 проектов из свыше 10 стран, включая США, Эстонию, Сербию, Латвию, Турцию, Грузию, Казахстан и Узбекистан. Работы оценивались международным жюри и признанными экспертами в области креативных коммуникаций.

По итогам фестиваля компания «Azercell Telecom» была удостоена звания «Лучший локальный бренд» в национальной категории. Проекты компании — «DigiMax» и «Офлайн женщины» — получили Гран-при, две золотые, и две бронзовые награды.

Так, социальный проект «Офлайн женщины» завоевал Гран-при и золотую награду в категории «Социальные кампании», а также бронзовые награды в номинациях «Целенаправленная стратегия» и «Социальный эффект в PR». В свою очередь, рекламный ролик тарифного плана «DigiMax» был отмечен золотой наградой в категории «Кинопроизводство».

Кроме того, проект «Офлайн женщины» получил три серебряные и две бронзовые награды в международных категориях, благодаря чему Azercell стал единственным локальным брендом, удостоенным международных наград фестиваля.

Следует отметить, что основная цель платформы oflaynqadinlar.az — создание безопасной, доступной и надежной информационной среды для женщин, подвергшихся насилию или находящихся в группе риска. С момента запуска социальная инициатива собрала более 30 тысяч уникальных просмотров.

Azercell также принял активное участие в деловой программе фестиваля. Директор департамента корпоративных коммуникаций компании Сона Аббасова выступила в панельной дискуссии, посвященной взаимодействию брендов и бренд-амбассадоров. В обсуждении, модератором которого выступил техноблогер Фарид Пардашунас, также приняли участие актер Азер Айдемир и певица Нигяр Джамал. Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций Azercell Наргиз Саилова, в свою очередь, присоединилась к панельным сессиям фестиваля и поделилась взглядом на современные креативные подходы нового поколения.