На освобождённых территориях Азербайджана впервые в стране внедряются двусторонние счётчики электроэнергии.

Об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов в ходе общения с журналистами на 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку, пишет Unikal.

По его словам, при реализации всех проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре применяется концепция «зелёной зоны», где особое внимание уделяется экологической устойчивости и экономической эффективности.

Гусейнов отметил, что на жилых зданиях устанавливаются солнечные панели, а использование двусторонних счётчиков позволит жителям не только потреблять электроэнергию, но и передавать излишки обратно в сеть.

«Для нас важно, чтобы проекты не только сохраняли экологический баланс, но и положительно влияли на бюджет жителей», — подчеркнул он.

Спецпредставитель добавил, что освобождённые территории становятся площадкой для внедрения современных и энергоэффективных технологий, которые в дальнейшем могут получить распространение и в других регионах страны.