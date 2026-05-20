На пресс-конференции WUF13, посвящённой теме «СМИ как WUF13 движущая сила общественного обсуждения вопросов жилищного строительства и устойчивости городов», депутат Милли Меджлиса Ризван Набиев выступил с заявлением о ключевых вызовах, стоящих перед современными городами.

Он отметил, что в условиях ускоренной урбанизации в ближайшие 25 лет около 70% населения мира будет проживать в городах, при этом уже сегодня миллионы людей остаются без жилья. По его словам, это требует системных решений и ежедневного увеличения объёмов строительства доступного жилья для сокращения глобального дефицита.

Особое внимание Набиев уделил вопросам участия граждан в общественной жизни, подчеркнув, что доступ к информации является базовым условием полноценного вовлечения общества в процессы принятия решений. Он также подчеркнул необходимость создания площадок для диалога между государственными структурами, частным сектором, научным сообществом и гражданским обществом.

Отдельным направлением он выделил роль солидарности городов и обмена инновационными практиками, которые, по его словам, позволяют снижать риски и повышать эффективность городского планирования. В этом контексте важную роль играют цифровые платформы и средства массовой информации. Набиев подчеркнул значимость журналистики в освещении социальных проблем, включая неравенство и дефицит жилья, а также в усилении голоса уязвимых групп населения. Он отметил, что медиа способны привлекать внимание к локальным проблемам и формировать международную повестку.

В своём выступлении он также затронул ситуацию в Азербайджане, отметив последствия конфликтов, наличие внутренне перемещённых лиц, а также масштабные программы восстановления освобождённых территорий. По его словам, продолжается работа по разминированию, реконструкции инфраструктуры и строительству новых населённых пунктов.

Он сообщил, что около 85 тысяч вынужденных переселенцев уже вернулись в восстановленные или вновь построенные районы, а процесс восстановления продолжится в течение ближайших десяти лет. Также было отмечено проведение национальных урбанистических форумов в Азербайджане, посвящённых вопросам постконфликтного восстановления и устойчивого городского развития.